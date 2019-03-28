Mesut Özil satış listesinde!

İngiliz basını Arsenal Teknik Direktörü Unai Emery’nin Türk asıllı yıldız Mesut Özil’i takımdan göndermek istediğini iddia etti.

Mesut’un kazandığı yüksek ücretin karşılığını vermediğini düşünen İspanyol teknik adamın yeni sezon için büyük bir transfer ve ücret bütçesi istediği ve bu doğrultuda Mesut’u kadroda düşünmediği ifade edildi.

Emery’nin Mesut’un yanı sıra Henrikh Mkhitaryan’ın da üzerini çizdiği öğrenildi. Arsenal’de bu sezon Mesut 25 maçta beş, Mkhitaryan ise 34 maçta yedi gol kaydetmişti.