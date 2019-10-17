Mesut Özil son noktayı koydu

Mesut Özil, Arsenal'dan ayrılacağı yönünde çıkan transfer iddialarına cevap verdi. Yıldız oyuncu, sözleşme süresince İngiliz ekibinde görev yapacağını ve ayrılmaya niyetinin olmadığını belirtti.

Ada basınına konuşan başarılı futbolcu, ''Sözleşmeyi imzalarken çok düşündüm. Bunun kariyerimdeki en önemli kararlardan biri olduğunu biliyordum. Amacım sadece iki yıl kalmak değil, geleceğimi Arsenal'a teslim etmekti. Kulüp de bunu istedi'' ifadesini kullandı.

Kırmızı - beyazlı kulüpten ayrılmayacağını vurgulayan 31 yaşındaki oyuncu, ''Bu tür zor zamanlar geçirebilirsiniz. Ancak bu kaçmak için bir gerekçe değil. En az 2021'e kadar buradayım, gitmiyorum'' dedi.

Arsenal'de 7'inci sezonunu geçiren Mesut Özil, Unai Emery'nin takımın başına geçmesinin ardından forma şansı bulmakta zorlandı.

Yıldız isim, İngiliz ekibinde bu sezon yalnızca 2 maçta görev yaptı ve toplamda 142 dakika süre aldı.