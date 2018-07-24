Almanya’da bir süredir yaşanan ırkçı söylemler ülkeyi ikiye bölmüş durumda. Göçmen ve mülteci sorunu karşısında tutarsız davranışlar sergileyen Almanlar, dikkati futbola odaklandırdılar…

Mesut Özil ve İlkay Gündoğan’ın Londra’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraf çektirmelerini siyasi malzeme yaptılar. Öncelikle, Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Grindel olayı körükleyen isim olarak öne çıktı. Rusya’da yapılan Dünya Şampiyonası öncesi Türk kökenli oyuncuları hedef tahtasına koyan başkan Grindel’in açıklamaları ve söyleminin temel noktası ırkçılıktan öte “Türk düşmanlığıydı.”

Bilindiği gibi Almanya Milli Takım formasını farklı ülkelerden göç etmiş oyuncular giymekte. Almanya gibi birçok Avrupa ülkesi aynı yöntemi uyguluyor. İngiltere, Fransa, Belçika gibi ülkeler yoğun olarak göçmen oyuncuları milli takımlarında oynatıyorlar…

AVRUPA IRKÇILIK YOLUNDA



Yıllardır alışılagelen bu durum bir anda neden bu kadar alevlendi sorusunun temel nedeni siyasetten daha öte. Daralan ekonomiler, artan göçmen konvoyları sonucu yükselen ırkçı politikalar…

Bir süredir Almanya ile Türkiye arasındaki özellikle göçmen sorunu ile baş gösteren politik görüş ayrılığı medyada sıkça gündeme gelmekte. Almanlar, konuyla ilgili olarak Türkiye aleyhine yoğun bir çaba göstermekteler. Almanya’da yaşayan Türk vatandaşlarının seçimlerde kullanacakları oyları yönlendirmeye kadar giden bir süreç yaşandığını gördük.

Demokratlıkla övünen Almanla'rın, son Mesut Özil eleştirilerine ırkçılık karşıtı olanlar yoğun tepki gösterdi…

Dünya Kupası öncesi başlayan yönlendirme ve algı sonucu Mesut Özil başta olmak üzere Alman Milli Takımı formasını giyen Türk kökenli futbolcular her maçta protesto ile karşılaştılar. Rusya’daki başarısızlığın faturasını bile Mesut Özil’e kesen Almanlar, fotoğrafın güzel tarafını bir çırpıda çöpe attılar.

Almanya Milli Takım forması ile birçok başarıya imza atan Mesut, atılan 65 gole direk katkı yaptı. Gösterdiği performans sonucu 5 yıl “ Yılın Alman Futbolcusu” ödülünü kazandı. Yaptığı asistler ve oyunu yönlendirmesi Dünya futbol oteritelerince övgüye layık görüldü.

GÖÇMEN FUTBOLCULAR İSYANDA



Mesut Özil’in Alman Milli Takımını bıraktığını açıklamasından daha önemlisi kullandığı “ırkçılık” kelimesiydi. Özil, “Kazanırken Alman, kaybedince göçmen oluyorum. Irkçılık kabul edilemez” diyerek Almanları köşeye sıkıştırdı…

Büyük yankı uyandıran açıklamaya destek mesajları yine göçmen futbolculardan geldi. En çarpıcı olanları ise, Benzema ile Lukaku’dan geldi. “Gol atarsan Fransız, atamazsan Arap’ım.", "Kazandığımız zaman Belçikalı, kaybettiğimiz zaman Belçika Kongosu'luyum” diyen oyuncular Avrupa’nın iki yüzlülüğünü ortaya koydular…

Almanya Milli Takımı'nı bırakan Mesut Özil, son yılların en çarpıcı olayına da imza atmış oldu. Görünen şu ki, göçmen ve mülteci sorunu karşısında gerçekçi bir politika izlemeyen ülkeler sığındıkları futbolda çıkaramayacakları bir gol yediler…

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