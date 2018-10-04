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Met Opera Aida ile sezonu açıyor

Guiseppe Verdi’nin muhteşem operası ‘Aida’ İstanbullu opera severler ile buluşuyor. New York Metropolitan Opera’nın sahneye koyduğu meşhur Aida operası 6 Ekim Cumartesi günü Türkiye saatiyle 19.55’te canlı yayınla izleyici karşısına çıkacak

04.10.2018 - 13:22 | Güncelleme:

Dünya çapında eserleri en çok sahnelenen İtalyan besteci Guiseppe Verdi’nin opera repertuvarlarında en beğenilen eserlerinden biri olan Aida, 6 Ekim Cumartesi günü New York’tan canlı yayınla İstanbullu sanatseverlerle buluşuyor.

Soprano Anna Netrebko’nun, mezzo-soprano Anita Rachvelishvili ile performans göstereceği Aida, saat 19.55’te izleyici karşısına çıkacak.

İlk olarak 1871 yılında sahnelenen Aida’nın konusu, Mısır ve Habeşistan arasında yüzyıllar boyu sürüp giden çatışmalardan MÖ X. yüzyılda yer alan savaş sırasında gerçekleşen olay üzerine kurulu.

Renkli ve zengin sahne gösterileri, muhteşem dekor ve kostümleriyle Aida gerçek bir müzikli dram. Eserdeki melodik zenginlik, orkestranın gücü ile insan sesinin başarılı bileşimi, bu operanın en önemli eserlerinden olmasını sağladı.

İtalyanca yazılan eser, İtalyanca dilinde ve İngilizce altyazılı olarak sahnelenecek.

Aida ile açılan sezon Fransız bestekar Camille Saint-Saens’ın dünyaca ünlü eseri ‘Samson ile Dalila’ ile devam ediyor. Samson ile Dalila 20 Ekim Cumartesi günü saat 19.55’te opera tutkunlarının karşısına çıkıyor.

19. ve 20. yüzyıla damgasına vuran ve İtalyan besteci Puccini’nin en önemli opera eserlerinden olan ‘La Fanciulla del West’i (Batı’nın Altın Kızı) de Met Opera ekim ayının son cumartesi gününde operaseverlerle buluşacak.

2018’da da devam edecek opera şöleninde, Verdi’den Puccini’ye, Mozart’tan Bizet’e kadar ünlü bestecilerin birbirinden etkileyici eserleri Metropolitan Opera canlı yayınlarıyla İstanbul'daki bir alışveriş merkezinde hayran bırakacak.

 

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