Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        İnternet
        Sosyal Medya
        Mobil
        Bilişim
        Cihaz
        Oyun
        Uygulama
        BIST 100 9.783,15 %0,63
        DOLAR 32,5250 %-0,13
        EURO 34,9663 %0,32
        GRAM ALTIN 2.436,04 %0,53
        FAİZ 44,84 %-1,12
        GÜMÜŞ GRAM 28,73 %1,00
        BITCOIN 63.921,00 %-0,20
        GBP/TRY 40,7890 %0,43
        EUR/USD 1,0724 %0,24
        BRENT 88,22 %0,23
        ÇEYREK ALTIN 3.982,93 %0,53
        Haberler Ekonomi Teknoloji Meta'nın gelirlerinde artış - Teknoloji Haberleri

        Meta'nın gelirlerinde artış

        Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın geliri, bu yılın ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artışla 36,5 milyar dolara ulaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 10:34 Güncelleme: 25.04.2024 - 10:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Meta'nın gelirlerinde artış
        ABONE OL
        ABONE OL

        Meta, ocak-mart dönemine ait bilançosunu açıkladı.

        Buna göre, şirketin bu yılın ilk çeyreğinde elde ettiği gelir geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 27 artarak 36,5 milyar dolara yükseldi. Meta, 2023'ün ilk çeyreğinde 28,6 milyar dolar gelir elde etmişti.

        Şirketin bu dönemde elde ettiği gelir, 36,2 milyar dolar olan piyasa beklentilerini geride bıraktı.

        Meta'nın net karı da bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 117 artışla 12,4 milyar dolara çıktı. Şirket, 2023'ün ilk çeyreğinde 5,7 milyar dolarlık kar açıklamıştı.

        Şirketin 2023'ün ilk çeyreğinde 2,20 dolar olan hisse başına karı da bu yılın aynı döneminde 4,71 dolara yükseldi.

        REKLAM

        Meta'nın çalışan sayısı, mart sonu itibarıyla geçen yıla göre yüzde 10 azalışla 69 bin 329'a geriledi.

        Şirket, yılın ikinci çeyreğinde de 36,5 ila 39 milyar dolar arasında gelir beklediğini bildirdi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Meta Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg, yıla iyi bir başlangıç yaptıklarını ifade etti.

        Meta AI'nın yeni sürümünün, dünyanın önde gelen yapay zekasını oluşturmaya yönelik bir başka adım olduğunu belirten Zuckerberg, şirketin uygulamalarında sağlıklı büyüme gördüklerini kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Merkez Bankası'ndan bugün ne bekleniyor?
        Merkez Bankası'ndan bugün ne bekleniyor?
        Çalışmak için gelmişti! 3 gündür aranan gencin şüpheli ölümü!
        Çalışmak için gelmişti! 3 gündür aranan gencin şüpheli ölümü!
        Aşırı turist çeken o şehre giriş artık ücretli
        Aşırı turist çeken o şehre giriş artık ücretli
        "Fatih Terim'in yeni baş ağrısı"
        "Fatih Terim'in yeni baş ağrısı"
        Sevgilisi boğazından bıçakladı! 20 gün hayata tutunabildi!
        Sevgilisi boğazından bıçakladı! 20 gün hayata tutunabildi!
        Cazibe merkezi Galatasaray!
        Cazibe merkezi Galatasaray!
        ABD'de protestolar yayılıyor!
        ABD'de protestolar yayılıyor!
        Çanakkale Kara Savaşları'nın 109. Yılı'nda 57. Alay Vefa Yürüyüşü: Gurur ve hüzün bir arada
        Çanakkale Kara Savaşları'nın 109. Yılı'nda 57. Alay Vefa Yürüyüşü: Gurur ve hüzün bir arada
        Öğretmen ile öğrencisinin 'oğlak' diyaloğu gülümsetti
        Öğretmen ile öğrencisinin 'oğlak' diyaloğu gülümsetti
        Ahmet 5 yaşındaydı... Evden çıktı... Büyük acı!
        Ahmet 5 yaşındaydı... Evden çıktı... Büyük acı!
        Son fotoğraf muamması
        Son fotoğraf muamması
        Bahşiş personelin hakkı
        Bahşiş personelin hakkı
        Yağmur ve çöl tozu alarmı!
        Yağmur ve çöl tozu alarmı!
        İspanya Başbakanı Sanchez'den istifa sinyali
        İspanya Başbakanı Sanchez'den istifa sinyali
        125 sene öncesinin TOGG’u...
        125 sene öncesinin TOGG’u...
        AB, Türk dönerini tescile hazırlanıyor
        AB, Türk dönerini tescile hazırlanıyor
        Dövülerek öldürülmüştü! Cezaya tepki: Bu kadar ucuz olamaz
        Dövülerek öldürülmüştü! Cezaya tepki: Bu kadar ucuz olamaz
        Türk takımları kaç eleme oynayacak?
        Türk takımları kaç eleme oynayacak?
        Türkiye'nin devleri ne durumda?
        Türkiye'nin devleri ne durumda?
        Yeterli imzalarda sona gelindi!
        Yeterli imzalarda sona gelindi!