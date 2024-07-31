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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama Meta, Texas yüz tanıma veri davası için 1.4 milyar dolar ödeyecek - Teknoloji Haberleri

        Meta, Texas yüz tanıma veri davası için 1.4 milyar dolar ödeyecek

        Facebook'un sahibi Meta Platforms, Texas eyaletinin yüz tanıma teknolojisi kullanımını rızası olmadan gerçekleştirdiği iddialarını çözmek için 1.4 milyar dolar ödemeyi kabul etti. Bu anlaşma, tek bir eyalet tarafından elde edilen en büyük uzlaşma olarak dikkat çekiyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2024 - 12:05 Güncelleme: 31.07.2024 - 12:05
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        Meta 1,4 milyar dolar ödeyecek!
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        Texas Savcıları, Meta’nın geçmişte yüz tanıma teknolojisi kullanımının eyaletin gizlilik korumalarını ihlal ettiğini iddia ettiği bir davayı sürdürürken, Meta anlaşma yoluna gidiyor.

        META İDDİALARA "DAYANAKSIZ" DEMİŞTİ

        Facebook’un otomatik fotoğraf etiketleme özelliği aracılığıyla kullanıcılar tarafından yüklenen fotoğraflar ve videolardan milyonlarca biyometrik tanımlayıcı topladığı iddia edildi. Ayrıca dava, Facebook’un bu uygulamayı kullanıcılara açıklamadığını ve onların rızasını almadığını belirtti. Meta, bu iddiaları “dayanaksız” olarak nitelendirmişti.

        Davanın odak noktası, 2011’de başlatılan “Etiket Önerileri” adlı bir Facebook özelliğiydi. Bu özellik, fotoğrafları kişilerin adları ve hesaplarıyla etiketlemeyi kolaylaştırmayı amaçlıyordu. Facebook, bu özelliği otomatik olarak Amerikan kullanıcıları için etkinleştirdi. Savcılar, bu özelliğin neredeyse on yıl boyunca neredeyse her yüzü tarayan yüz tanıma yazılımını çalıştırdığını iddia etti. 2019’da Facebook sistemi açıkça isteğe bağlı hale getirdi, ancak bu çok geçti. 2021’de Facebook, yüz tanıma sistemlerini kapatma ve bir milyardan fazla kullanıcının biyometrik verisini silme kararı aldı.

        Meta, Texas’a beş yıl içinde toplam 1.4 milyar dolar ödeyecek ve ilk ödeme bir ay içinde yapılacak. Bu anlaşma, yüz tanıma teknolojisinin gizlilik endişelerini ele almak için daha fazla adım atma ihtiyacını gösteriyor.

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