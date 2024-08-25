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        Haberler Ekonomi Teknoloji Yapay Zeka Meta ve Spotify'dan AB'ye tepki - “Avrupa, karmaşık düzenlemelerle geri kalıyor” - Teknoloji Haberleri

        Meta ve Spotify CEO’larından eleştiri: “Avrupa, karmaşık düzenlemelerle geri kalıyor”

        Meta CEO'su Mark Zuckerberg ve Spotify CEO'su Daniel Ek, Avrupa Birliği'nin yapay zeka düzenlemelerinin, özellikle açık kaynak yapay zeka geliştirme alanında, yenilikçiliği engellediğini ve geliştiricileri geri tuttuğunu savundu. İki CEO, Avrupa'nın açık kaynak yapay zeka dalgasından en iyi şekilde yararlanabileceğini belirtirken, mevcut düzenleyici yapının kıtanın diğer bölgelerin gerisinde kalmasına neden olabileceğini vurguladı.

        Giriş: 25.08.2024 - 10:30 Güncelleme: 25.08.2024 - 10:30
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        Meta ve Spotify'dan AB'ye tepki
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        Meta CEO’su Mark Zuckerberg ve Spotify CEO’su Daniel Ek, Avrupa Birliği’nin yapay zeka düzenlemelerine yönelik eleştirilerini dile getirdi. İki CEO, Avrupa’nın karmaşık ve parçalı düzenleyici yapısının, özellikle açık kaynak yapay zeka geliştirme alanında yenilikçiliği engellediğini ve geliştiricileri geri tuttuğunu savundu.

        Zuckerberg ve Ek, Avrupa’nın Amerika’dan daha fazla açık kaynak geliştiriciye sahip olduğunu belirterek, kıtanın açık kaynak yapay zeka dalgasından en iyi şekilde yararlanabileceğini ifade etti. Ancak, AB’nin yapay zeka teknolojilerini düzenlemeyi amaçlayan 'Yapay Zeka Yasası’nın, açık kaynak yapay zeka geliştirme için önemli engeller oluşturduğunu vurguladılar. Yasa, açık kaynak yapay zeka için bazı istisnalar sağlasa da, yüksek riskli yapay zeka sistemleri ve genel amaçlı yapay zeka modelleri üzerinde katı kurallar getiriyor.

        YAPAY ZEKA YASASI VE GETİRDİĞİ ZORLUKLAR

        Avrupa Birliği’nin Yapay Zeka Yasası, yapay zeka teknolojilerinin güvenli ve etik bir şekilde geliştirilmesini ve kullanılmasını sağlamak amacıyla oluşturuldu. Ancak, bu yasa kapsamında getirilen düzenlemeler, özellikle yüksek riskli yapay zeka sistemleri için oldukça katı. Bu durum, açık kaynak geliştiricilerinin yenilikçi projeler üzerinde çalışmasını zorlaştırıyor.

        Zuckerberg ve Ek, bu düzenlemelerin Avrupa’nın yapay zeka alanında diğer bölgelerin gerisinde kalmasına neden olabileceğini belirtiyor. İki CEO, Avrupa’nın açık kaynak yapay zeka geliştirme potansiyelini en iyi şekilde kullanabilmesi için daha esnek ve uyumlu düzenlemelere ihtiyaç duyduğunu savunuyor.

        AVRUPA'NIN GELECEĞİ VE AI

        Avrupa, yapay zeka alanında önemli bir potansiyele sahip olmasına rağmen, mevcut düzenleyici yapının bu potansiyeli tam anlamıyla kullanmasını engellediği belirtiliyor. Zuckerberg ve Ek, Avrupa’nın yapay zeka alanında lider konumda olabilmesi için düzenlemelerin gözden geçirilmesi ve daha yenilikçi bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğini vurguluyor.

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