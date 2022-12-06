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Meta, yasa tasarısının geçmesi halinde ABD haber içeriklerini kaldırabileceğini duyurdu

Meta, ABD'de yeni yasanın geçmesi halinde Facebook'taki ABD haber içeriklerini kaldırabileceğinin mesajını verdi.

Meta, yasa tasarısının geçmesi halinde ABD haber içeriklerini kaldırabileceğini duyurdu
BBC TÜRKÇE
MetaGetty Images

Meta, ABD'de yeni yasanın geçmesi halinde Facebook'taki ABD haber içeriklerini kaldırabileceğinin mesajını verdi.

Yeni yasa taslağı, haber kuruluşlarına, Facebook'ta paylaşılan içerikler için ücret pazarlığı yapma konusunda daha fazla güç veriyor.

Benzer bir yasa Avustralya'da yürürlüğe girmiş; Facebook'un yayımladığı haber içeriklerini bir süreliğine kaldırmasına yol açmıştı.

Facebook'un çatı şirketi Meta, platformun aslında ayakta kalmak için mücadele eden haber kuruluşlarına trafik sağladığını savunuyor. Haberlerin Facebook'ta paylaşıldığını çünkü "kendilerinin de çıkarına olduğunu" söylüyor.

Gazetecilik Rekabet ve Koruma Yasası (JCPA) olarak adlandırılan yasa tasarısı, Minnesota Senatörü Amy Klobuchar tarafından Kongre'ye sunulduve iki parti tarafından da desteklendi.

Tasarı, haber içerik üreticilerinin, Facebook'ta payaşılan haberlerin reklamlarından daha fazla pay alabilmek için yaptıkları pazarlıkta elini güçlendiriyor.

Haber kuruluşları, Meta'nın kendi haberlerinden ve makalelerinden çok büyük oranda reklam geliri elde ettiğini savunuyor. Özellikle pandemi döneminde küçük çaplı haber kuruluşları ayakta kalmak için zorlanırken Meta, onların ürettiği içerik üzerinden çok ciddi bir reklam geliri elde etmişti.

Meta ise bu söylemin yanlış olduğunu; tam tersi Facebook'ta yayımlanan ieriklerin bu haber kuruluşlarına da ciddi oranda trafik getirdiğini savunuyor.

Meta sözcüsü Andy Stone, "Eğer bu tasarı ulusal güvenlik yasasının bir parçası olarak Kongre'den geçerse, biz de platformumuzdan haberleri tamamen kaldırmak zorunda kalacağız" dedi.

ABD'deki yasa tasarısı, büyük teknoloji firmalarının gücünü kırmak için planlanan daha geniş çaplı bir kanunlar bütününün bir parçası.

JCPA'yı destekleyenler, tasarının yasalaşmaması halinde sosyal medyanın Amerka'nın de-facto yerel gazetesi durumuna geleceğini söylüyor.

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