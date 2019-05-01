Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı Ozman sağlıklı bir Ramazan için şimdiden dikkat etmeniz gereken noktaları sıraladı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

SALATAYI ARTIRIN, TUZU AZALTIN

Sağlıklı bir bağırsak sisteminin vazgeçilmezi bol taze yeşil sebzeler. Bu besinlerin su ve posa içeriği yüksek, kalorileri yok denecek kadar az. Bu nedenle her yemeğin yanında bol salata tüketmeye özen gösterin. Böylece diğer besinlerden alacağınız yüksek kaloriyi azaltabilir ve bağırsak hareketlerini hızlandırarak sindirim sisteminizi Ramazan’a hazırlayabilirsiniz. Ancak salataya tuz yerine limon sıkarken, yemeklere de fazla tuz eklemekten kaçının. Zira aşırı tuz tüketimi ödemlere yol açıp, kan basıncını yükseltebiliyor. Tuzu şimdiden azaltın.

KAFEİNİ KISITLAYIN, BOL SU TÜKETİN

Çay, kahve gibi içeceklerde bulunan kafein kronik tüketildiğinde bağımlılık yaptığı gibi sindirim sorunlarına da yol açabiliyor. Ayrıca idrar söktürücü etkisi ile vücutta bulunan suyun böbreklerden atımını hızlandırarak su kayıplarına neden oluyor. Bu nedenle Ramazan’a hazırlık sürecinde kafeini azaltmaya, onun yerine bol su tüketmeye gayret edin.

BASİT DEĞİL KOMPLEKS KARBONHİDRATLARI TERCİH EDİN

Çok fazla besin değeri olmayan ancak çok yüksek kalorili tatlı, beyaz un, çikolata gibi basit karbonhidratlı yiyecek ve içecekler kan şekerinde ani iniş ve çıkışlara yol açıyor, sık sık acıktırıyor. Bulgur, tam tahıllı ekmek, yulaf gibi kompleks karbonhidratlar ise fazla miktarda vitamin, mineral ve posa içerdiğinden tok tutuyor. Bu nedenle basit karbonhidratlardan şimdiden uzak durmaya başlayın ve Ramazan’da da daha geç acıkmak için kompleks karbonhidratları tercih edin.

YOĞURT VE KEFİRİ EKSİK ETMEYİN

Yoğurt ve kefir tüketmek sindirim sistemini Ramazan’a en güzel şekilde hazırlamakta oldukça etkili. Bu gıdalarda bulunan bağırsak için yararlı bakteriler, hem Ramazan öncesi hem de Ramazan’da sindirim sistemi ile ilgili yaşayabileceğiniz olası sorunları da önlemeye yardımcı oluyor.

ET VE SEBZEYİ BİR ARADA TÜKETİN

Ozman, “Etli/kıymalı veya tavuklu sebze yemekleri hem protein ihtiyacınızı karşılamaya hem de sebzelerin posasından ve vitaminlerinden faydalanmaya yardımcı olacaktır. Sebze ve proteini bir arada almak da Ramazan öncesi sindirim sistemini rahatlatacak, Ramazan’da da uzun açlık sürecindeki hazım sorunlarından koruyacaktır” dedi.