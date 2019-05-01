Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı Ozman sağlıklı bir Ramazan için şimdiden dikkat etmeniz gereken noktaları sıraladı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.
SALATAYI ARTIRIN, TUZU AZALTIN
Sağlıklı bir bağırsak sisteminin vazgeçilmezi bol taze yeşil sebzeler. Bu besinlerin su ve posa içeriği yüksek, kalorileri yok denecek kadar az. Bu nedenle her yemeğin yanında bol salata tüketmeye özen gösterin. Böylece diğer besinlerden alacağınız yüksek kaloriyi azaltabilir ve bağırsak hareketlerini hızlandırarak sindirim sisteminizi Ramazan’a hazırlayabilirsiniz. Ancak salataya tuz yerine limon sıkarken, yemeklere de fazla tuz eklemekten kaçının. Zira aşırı tuz tüketimi ödemlere yol açıp, kan basıncını yükseltebiliyor. Tuzu şimdiden azaltın.
KAFEİNİ KISITLAYIN, BOL SU TÜKETİN
Çay, kahve gibi içeceklerde bulunan kafein kronik tüketildiğinde bağımlılık yaptığı gibi sindirim sorunlarına da yol açabiliyor. Ayrıca idrar söktürücü etkisi ile vücutta bulunan suyun böbreklerden atımını hızlandırarak su kayıplarına neden oluyor. Bu nedenle Ramazan’a hazırlık sürecinde kafeini azaltmaya, onun yerine bol su tüketmeye gayret edin.
BASİT DEĞİL KOMPLEKS KARBONHİDRATLARI TERCİH EDİN
Çok fazla besin değeri olmayan ancak çok yüksek kalorili tatlı, beyaz un, çikolata gibi basit karbonhidratlı yiyecek ve içecekler kan şekerinde ani iniş ve çıkışlara yol açıyor, sık sık acıktırıyor. Bulgur, tam tahıllı ekmek, yulaf gibi kompleks karbonhidratlar ise fazla miktarda vitamin, mineral ve posa içerdiğinden tok tutuyor. Bu nedenle basit karbonhidratlardan şimdiden uzak durmaya başlayın ve Ramazan’da da daha geç acıkmak için kompleks karbonhidratları tercih edin.
YOĞURT VE KEFİRİ EKSİK ETMEYİN
Yoğurt ve kefir tüketmek sindirim sistemini Ramazan’a en güzel şekilde hazırlamakta oldukça etkili. Bu gıdalarda bulunan bağırsak için yararlı bakteriler, hem Ramazan öncesi hem de Ramazan’da sindirim sistemi ile ilgili yaşayabileceğiniz olası sorunları da önlemeye yardımcı oluyor.
ET VE SEBZEYİ BİR ARADA TÜKETİN
Ozman, “Etli/kıymalı veya tavuklu sebze yemekleri hem protein ihtiyacınızı karşılamaya hem de sebzelerin posasından ve vitaminlerinden faydalanmaya yardımcı olacaktır. Sebze ve proteini bir arada almak da Ramazan öncesi sindirim sistemini rahatlatacak, Ramazan’da da uzun açlık sürecindeki hazım sorunlarından koruyacaktır” dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.