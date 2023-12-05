Metabolizmayı hızlandırmanın en etkili 11 yolu

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YİYECEKLERİNİZİ ÇEŞİLENDİRİN

Bazı proteinlerin sindirilmesi yağlardan daha fazla enerji gerektirebilir. Bu nedenle bir kişi daha fazla protein ve daha az yağ içeren bir diyetle beslenirse bu kişi daha fazla kalori harcayacaktır. Öte yandan eğer diyet yağ oranı yüksekse yemeğin sindirilmesi daha kısa sürer ve vücut daha az kalori harcar.