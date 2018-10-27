Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ), Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası ile Kahramanmaraş Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü iş birliğiyle, kentteki sektör temsilcilerini dışa bağımlılıktan kurtarmak için "Metal Mutfak Eşya Sektörü Test, Analiz ve Ar-Ge Merkezi" projesi hazırlandı.
Proje bedeli 3 milyon lira olan merkez için Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) ile ön mutabakat metni imzalandı ve fizibilite çalışmalarına başlandı.
Hazırlık aşaması süren proje, yaklaşık 3 aylık çalışmanın ardından DOĞAKA'ya sunulacak.
Altyapısının yüzde 60'ı Üniversite Sanayi Kamu İşbirliği Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezinde (ÜSKİM) hazır olan proje kapsamında kurulacak merkezde, metal mutfak eşyalarının analizleri yapılabilecek ve üreticiler bunlara uluslararası sertifika almak için yurt dışında bulunan merkezlere gitmek zorunda kalmayacak.
Türkiye'yi sektör bazında dışa bağımlılıktan kurtaracak merkezin, 2019 yılı içerisinde faaliyete geçmesi planlanıyor.
- "Önemli bir altyapı var"
KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin, sektörün önemli bir ihtiyacını karşılayacağını söyledi.
Türkiye'deki metal mutfak eşyası üreticilerinin, uluslararası geçerliliğe sahip test ve analiz belgelerini bugüne kadar İtalya, Almanya ve İran gibi ülkelerden aldığına dikkati çeken Can, "Bundan sonra bu tür test, analiz çalışmaları ve değerlendirmeleri yurt dışında değil Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde yapılacak." diye konuştu.
Can, Kahramanmaraş'ın Türkiye'nin metal mutfak eşyası üretiminin yüzde 70'ini karşıladığını dile getirerek, ülkedeki 200 firmadan yaklaşık 120'sinin kentte bulunduğunu anlattı.
Sektör temsilcilerinin beklentileri doğrultusunda fizibilite çalışmalarının hızlı bir şekilde sürdürüldüğünü belirten Can, şunları kaydetti:
"ÜSKİM'de zaten test ve analizlerin yapılması için önemli bir altyapı var. Oluşturacağımız merkezin yüzde 60'lık bölümü bizde var. Gelecek destekle de diğer kısımları halledip işlemlere başlayacağız. Sanayicimiz de bu merkezi çok olumlu karşıladı. Sanayicimiz, üniversitemizin, Türkiye'nin metal mutfak eşyalarındaki bir meselesini sahiplenmemizden dolayı memnuniyetlerini belirtti. 3 ay içerisinde gerekli çalışmaları tamamlamayı hedefliyoruz. 2019 yılı içerisinde faaliyete geçmeyi planlıyoruz."
Projenin sektör bazında Türkiye'de ilk ve tek olduğuna dikkati çeken Can, "Nasıl ki biz analizlerimizi başka ülkelere gönderiyorsak bu ülkelerin bu alanda çalışan firmaları da uluslararası alanda geçerli belgeleri almak, test ve analizleri yaptırmak için Sütçü İmam Üniversitesine gelecektir. Zaten bu süreç oraya doğru gidiyor." diye konuştu.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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