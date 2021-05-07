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Metan emisyonlarının düşürülmesi küresel ısınmayı 2045'e kadar 0,3 derece azaltabilir

Dünyada alınacak önlemlerle 2030'a kadar insan faaliyetinden kaynaklı metan emisyonlarının yüzde 45 düşürülebileceği ve bunun küresel ısınmanın 2045'e kadar yüzde 0,3 derece azaltılmasını sağlayacağı öngörülüyor

Metan emisyonlarının düşürülmesi küresel ısınmayı 2045'e kadar 0,3 derece azaltabilir
AA

Dünyada alınacak önlemlerle 2030'a kadar insan faaliyetinden kaynaklı metan emisyonlarının yüzde 45 düşürülebileceği ve bunun küresel ısınmanın 2045'e kadar yüzde 0,3 derece azaltılmasını sağlayacağı öngörülüyor.

İklim ve Temiz Hava Koalisyonu (CCAC) ile Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) tarafından hazırlanan Küresel Metan Değerlendirmesi raporuna göre, insan faaliyetinden kaynaklı metan emisyonlarının azaltılması iklim değişikliğiyle mücadelede en etkin stratejilerden biri olarak öne çıkıyor.

Bu kapsamdaki mevcut politikaların kalkınma hedefleriyle desteklenmesi sayesinde metan emisyonları 2030'a kadar yüzde 45 azaltılabilir. Toplamda 180 milyon ton metan emisyonuna denk gelen bu düşüş küresel ısınmanın 2045'e kadar 0,3 derece gerilemesini sağlarken, metan emisyonlarının sebep olabileceği 255 bin erken ölüm de engellenebilir.

Rapordaki hesaplamaya göre, azaltılan her bir milyon ton metan emisyonu yıllık 1430 erken ölümü önleyebilir.

Metan emisyonlarındaki düşüşle yıllık 775 bin astım hastalığı ve aşırı sıcak hava nedeniyle yaşanabilecek 73 milyar saatlik iş kaybının önüne geçilebilir.

Ayrıca, mevcut çözümlerle sadece petrol ve doğal gaz sektöründen kaynaklanan metan sızıntıları da 2030'a kadar yüzde 30 azaltılabilir.

Küresel ısınmanın 1,5 dereceyle sınırlandırılmasında büyük önem taşıyan metan emisyonlarının azaltılması için hükümetler, düzenleyici kurumlar ve yatırımcıların hedeflerini somut şekilde hayata geçirmesine ihtiyaç duyuluyor.

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