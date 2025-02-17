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        Metan gazı alev aldı, söndürülemiyor

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde sondaj çalışması sırasında yüzeye çıkan metan gazının alevlenmesi ile yangın çıktı. Yangın kontrollü şekilde saatlerdir sürerken, yangının ilk anlarında işçilerin müdahalesi kameraya yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 22:47 Güncelleme: 17.02.2025 - 22:47
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        Metan gazı alev aldı, söndürülemiyor
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        Kocaeli'de saat 14.00 sıralarında Dumlupınar Mahallesi Bedir Sokak'ta yaklaşık 47 metre derinlikte sondaj çalışması yapıldığı sırada yüzeye çıkan metan gazı alevlendi.

        İşçilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Şerit çeken ve demir bariyerle yangının çevresine girişleri kapatan ekipler, bölgede güvenlik önlemi aldı.

        "TÜM TEDBİRLER ALINDI, OLUMSUZ DURUM YOK"

        Kontrollü şekilde yanan metan gazı için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi açıklama yaptı.

        Bölgede olumsuz hiçbir durumun olmadığı ifade edilen açıklamada, "Yerin 47 metre altında devam eden sondaj çalışması sırasında yangın meydana gelmiştir. İhbarın ardından bölgeye hızla itfaiye ekipleri sevk edilmiş; AFAD ve doğalgaz ekiplerinden alınan bilgiye göre söz konusu sondaj alanından herhangi bir boru hattı geçmediği bilgisi alınmıştır. Çıkan yangında hafif yaralanan sondaj firmasında görevli çalışanın genel sağlık durumunun da iyi olduğu öğrenilmiştir. Yangının yayılmaması, vatandaşlarımıza zarar vermemesi amacıyla çevrede tüm tedbirler alınmış, olay mahallinde 7x24 esaslı itfaiye ekibi bekletilmektedir. Yer altında doğal yollarla oluşan ve açığa çıkan gaz yangınlarında uygulanan genel prosedür gereği bu tedbirler yangın sönene kadar devam edecektir. Açığa çıkan gazın metan gazı olduğu düşünülmekte, kesin sonuç TPAO tarafından yapılan testlerin ardından belli olacaktır. Bölgede paniğe neden olacak hiçbir olumsuzluk bulunmadığını belirtir, değerli vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz" denildi.

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