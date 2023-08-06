Mete Gazoz, Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda yarı finalde
Mete Gazoz, Dünya Okçuluk Şampiyonası erkekler klasik yay kategorisi çeyrek finalinde karşılaştığı Şili´den Ricardo Soto´yu 6-2 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı
Giriş: 06.08.2023 - 16:27
Milli okçu Mete Gazoz, Almanya´nın başkenti Berlin'de devam eden Dünya Okçuluk Şampiyonası´nın erkekler klasik yay kategorisinde Şili´den Ricardo Soto ile karşı karşıya geldi.
Mete Gazoz karşılaşmayı 30-24, 27-26, 22-27 ve 29-26 setler sonucu 6-2 kazanarak yarı finale yükseldi. Bu sonucun ardından milli okçu, yarı finalde Brezilyalı Marcus D'Almeida ile karşı karşıya gelecek.