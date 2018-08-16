Malazgirt Zaferi 2. Ödüllü Uluslararası Okçuluk Yarışması nedeniyle Ordu'da bulunan Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, açıklamalarda bulundu .

Son iki ay içerisinde Akdeniz Oyunları, Gençler Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası 4. Ayak Yarışması ve Avrupa Grand Prix Yarışmaları'nda elde ettiği derecelerle Türkiye'nin göğsünü kabartan 19 yaşındaki Mete Gazoz, başarılı performansından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

En büyük hedefinin, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanmak olduğuna işaret eden Mete Gazoz, "İnşallah Tokyo'da ülkeme okçuluk branşındaki ilk madalyasını kazandırmayı hedefliyorum. Madalyanın da altın olmasını istiyorum." dedi.

Olimpiyat madalyası kazanmak için çok çalıştığını vurgulayan Mete Gazoz, "Yılın 270 günü yurt içi ve yurt dışı kamplarda geçiyor. Günde 6 ile 10 saat arası antrenman yapıyoruz. Bu çalışmalarımızın karşılığında ise 2020'de altın madalyayı kazanacağımı düşünüyorum." diye konuştu.

Mete Gazoz, okçuluk sporuyla yeni tanışan gençlere tavsiyelerde bulunarak, "Benim onlara tek tavsiyem çok çalışmaları. Bu sporda başarı çok çalışarak geliyor. Onun için mutlaka düzenli bir şekilde sporyapsınlar ve çalışsınlar." ifadelerini kullandı.

"İLK OLİMPİYATIMDA TECRÜBEM YOKTU"

Milli okçu Yasemin Ecem Anagöz, şimdiye kadar birçok şampiyonada altın, gümüş ve bronz madalyalar kazandığını anlatırken, 2016 yılında katıldığı Rio Olimpiyatları'nda tecrübesiz olduğunu dile getirdi.

Anagöz, şimdi önünde 2020 Tokyo Olimpiyatları bulunduğunu kaydederek, "Katıldığım ilk olimpiyatımda çok tecrübem yoktu. Şimdi daha fazla tecrübe kazandığımı düşünüyorum. İnşallah bu tecrübeyle birlikte olimpiyat madalyasını ülkemize kazandıracağım." şeklinde konuştu.

Okçuluğun psikolojik yönden zor bir spor olduğunu ancak buna rağmen üstesinden geldiğini ifade eden başarılı okçu, gençlere de tavsiyelerde bulunarak, "Biz hayatta birçok şeyi bu spor sayesinde öğrendik. Onlar da aynı şekilde öğrenebilirler. Yapmaları gereken, sabırlı olmak ve çok çalışmak." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin ise Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz'ün çok özel sporcular olduğunu vurgulayarak, "İki sporcu çok erken yaşlardan beri bizimle birlikteler. Yılın neredeyse 300 gününü bizimle geçiriyorlar. Bu anlamda onların göstermiş olduğu özveri, milli takımın ortaya koyduğu başarının en büyük sırrı ve anahtarı diyebiliriz." ifadelerini kullandı.



GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ