Öne Çıkanlar
okçuluk milli takımı
Diğer
Haberler > Diğer

Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, Tokyo'da madalya istiyor

Uluslararası yarışmalarda elde ettiği başarılarla adından söz ettiren milli okçular Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz'ün hedefi, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda başarı yakalamak

16 Ağustos 2018 Perşembe, 15:33:21 | Güncelleme:

Malazgirt Zaferi 2. Ödüllü Uluslararası Okçuluk Yarışması nedeniyle Ordu'da bulunan Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, açıklamalarda bulundu .

Son iki ay içerisinde Akdeniz Oyunları, Gençler Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası 4. Ayak Yarışması ve Avrupa Grand Prix Yarışmaları'nda elde ettiği derecelerle Türkiye'nin göğsünü kabartan 19 yaşındaki Mete Gazoz, başarılı performansından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

En büyük hedefinin, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanmak olduğuna işaret eden Mete Gazoz, "İnşallah Tokyo'da ülkeme okçuluk branşındaki ilk madalyasını kazandırmayı hedefliyorum. Madalyanın da altın olmasını istiyorum." dedi.

Olimpiyat madalyası kazanmak için çok çalıştığını vurgulayan Mete Gazoz, "Yılın 270 günü yurt içi ve yurt dışı kamplarda geçiyor. Günde 6 ile 10 saat arası antrenman yapıyoruz. Bu çalışmalarımızın karşılığında ise 2020'de altın madalyayı kazanacağımı düşünüyorum." diye konuştu.

Mete Gazoz, okçuluk sporuyla yeni tanışan gençlere tavsiyelerde bulunarak, "Benim onlara tek tavsiyem çok çalışmaları. Bu sporda başarı çok çalışarak geliyor. Onun için mutlaka düzenli bir şekilde sporyapsınlar ve çalışsınlar." ifadelerini kullandı.

"İLK OLİMPİYATIMDA TECRÜBEM YOKTU"

Milli okçu Yasemin Ecem Anagöz, şimdiye kadar birçok şampiyonada altın, gümüş ve bronz madalyalar kazandığını anlatırken, 2016 yılında katıldığı Rio Olimpiyatları'nda tecrübesiz olduğunu dile getirdi.

Anagöz, şimdi önünde 2020 Tokyo Olimpiyatları bulunduğunu kaydederek, "Katıldığım ilk olimpiyatımda çok tecrübem yoktu. Şimdi daha fazla tecrübe kazandığımı düşünüyorum. İnşallah bu tecrübeyle birlikte olimpiyat madalyasını ülkemize kazandıracağım." şeklinde konuştu.

Okçuluğun psikolojik yönden zor bir spor olduğunu ancak buna rağmen üstesinden geldiğini ifade eden başarılı okçu, gençlere de tavsiyelerde bulunarak, "Biz hayatta birçok şeyi bu spor sayesinde öğrendik. Onlar da aynı şekilde öğrenebilirler. Yapmaları gereken, sabırlı olmak ve çok çalışmak." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin ise Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz'ün çok özel sporcular olduğunu vurgulayarak, "İki sporcu çok erken yaşlardan beri bizimle birlikteler. Yılın neredeyse 300 gününü bizimle geçiriyorlar. Bu anlamda onların göstermiş olduğu özveri, milli takımın ortaya koyduğu başarının en büyük sırrı ve anahtarı diyebiliriz." ifadelerini kullandı. 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* Yorum Kurallarını okumak İçin Tıklayınız!
Yorumlar 0
Puan Durumu
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.