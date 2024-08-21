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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Mete Vardar: Avrupa'yı da lig kadar önemsiyoruz - Beşiktaş Haberleri

        Mete Vardar: Avrupa'yı da lig kadar önemsiyoruz

        UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın İsviçre ekibi Lugano ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Beşiktaş, Zürih'e hareket etti. Yolculuk öncesi havalimanında açıklamalarda bulunan Beşiktaşlı yönetici Mete Vardar, Avrupa kupalarını da Süper Lig kadar önemsediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 17:18 Güncelleme: 21.08.2024 - 17:18
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        "Avrupa'yı da lig kadar önemsiyoruz"
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        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda oynayacağı Lugano maçı için İsviçre'ye gitti.

        Siyah-beyazlı futbolcuların yanı sıra Başkan Hasan Arat da kafilede yer alırken, Beşiktaş'tan ayrılması gündemde olan Jackson Muleka, İsviçre'ye götürülmedi.

        Beşiktaş'ın yolculuğu öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Asbaşkan Mete Vardar, Süper Kupa zaferi ve lige üst üste galibiyetlerle başlamanın morallerini yükselttiğini belirterek, "Avrupa süreci başlıyor, yarın ilk maçımıza çıkacağız. Galibiyetle dönmeyi umut ediyoruz. UEFA Avrupa Ligi gruplarında bu sene statü değişti. 8 farklı takımla oynayacağız. Bunun heyecanını şimdiden yaşıyoruz ama önemli olan bu turu geçip gruplara kalmak. Takımın durumu gayet iyi. Sabah idman da iyi geçti. 25 kişilik kadroyla gidiyoruz." diye konuştu.

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        - "Avrupa'yı da lig kadar önemsiyoruz"

        Lugano'nun iyi futbol oynayan bir ekip olduğuna da değinen siyah-beyazlı yönetici, "Lugano'yu geçen sene deplasmanda yendik. Fenerbahçe'yle iki maç oynadılar. Turu geçen taraf da olabilirlerdi. İyi bir takım görüntüsü vardı. Takım oyununu oynayabilen bir ekipti. Biz Beşiktaş'ız. Rakibin nasıl olduğundan çok bizim nasıl olduğumuz önemli. Sezona iyi başladık. Avrupa'yı da lig kadar önemsiyoruz. İyi olan, mücadele eden Beşiktaş olacaktır." ifadelerini kullandı.

        Kafileye dahil edilmeyen Muleka ile ilgili de konuşan Vardar, "Muleka şu anda kadroda değil. Süreç devam ediyor. Muleka takımın oyuncusudur, çok da değerlidir. Şu anda hocanın kararı bu şekilde. Beşiktaş ve oyuncu için en hayırlısı neyse o şekilde süreç devam etsin." dedi.

        Başkan Hasan Arat'la birlikte dün Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na yaptıkları ziyarete de değinen Vardar, "Hayırlı olsun ziyaretine gittik. Türk futboluyla ilgili güzel şeyler konuşuldu. Beşiktaş olarak, Türk futbolunun gelişmesi adına kendimize bir ayrıcalık istemediğimizi, böyle bir talebimizin olmadığını, tüm takımların eşit değer bulmasıyla ilgili görüşlerimizi ilettik. İbrahim Bey'in bu noktada Türk futboluna katkı sağlayacağını düşünüyorum. Birtakım şeylerin değişmesi bugünden yarına hemen olmuyor. Hakemler ve diğer kurullarla ilgili olumlu gelişmeler olmasını umut ediyorum. Türk futbolunun güzelliklerin konuşulduğu, herkesin terinin karşılığını aldığı bir sene olur diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        - Kafilede yer alan futbolcular

        Siyah-beyazlı takımın İsviçre kafilesinde şu isimler yer alıyor:

        Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Omar Colley, Milot Rashica, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Ciro Immobile, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Ernest Muçi, Arthur Masuaku, Rafa Silva, Al Musrati, Emirhan Topçu, Jean Onana, Cher Ndour, Can Keleş, Serkan Emrecan Terzi, Gedson Fernandes, Mustafa Hekimoğlu

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