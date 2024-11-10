Mete Vardar'dan hakem tepkisi: Çocuğu olsam yüzüne tükürürdüm

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında RAMS Başakşehir'le golsüz berabere alan Beşiktaş'ta asbaşkan Mete Vardar, maçın hakemi Turgut Doman'a tepki gösterdi.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vardar hakemlerin verdiği kararların ülkenin gençlerinin mutsuzluğuna sebep olduğunu söyledi.

"Ülkede en büyük travmayı hakemler yapıyorlar." diyen Vardar, şunları kaydetti:

"Türkiye'de gençler futbolla yaşıyor. Gençleri mutsuz yaptılar. Bu da bir eğitim. O hocanın ailesinin bir ferdi olmak istemezdim. Çocuğu olsam yüzüne tükürürdüm. Ver penaltıyı, VAR iptal etsin. Sen nasıl vermiyorsun o penaltıyı. 30 senedir Beşiktaş camiası bunu çekiyor. Artık yeter. İnsanda biraz utanma olur. Bugünkü maçın hakemi olsam evime gidip çocuklarımla yan yana gelemezdim, utanırdım. Nasıl bir düzen, nasıl bir sistem kurmuşlar. Başaramazsınız. Beşiktaş mağlup oldukça büyür. Bize böyle davranmayın. Adana Demirspor Başkanı çıkıyor 'İddia olduğu müddetçe böyle' diyor. Trabzonspor Başkanı 'Şeref yoksunusunuz' diyor. Diğerleri onu bunu diyor, herkes bir şey söylüyor. Utanın. Yarın bütün hakemler toplansın, birbirinizin yüzüne bakın. Yüzünüz kızarmıyorsa bu işi yapmayın. Bu ülkede futbol yapısının içindeki bir fert olarak nasıl bir ortamın içine düştüm diye kendimden utanıyorum."

REKLAM