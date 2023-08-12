4 Şurada Paylaş!







METEOR YAĞMURU NEREDEN İZLENİR, TÜRKİYE'DEN GÖRÜLEBİLECEK Mİ? Perseid meteor yağmuru Türkiye'den izlenebilecek. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük kentlerde şehir ışıklarından uzak bir noktada Perseid meteor yağmurları görülebilir. İstanbul için meteor yağmurunu en iyi şekilde izlemek için düşünülebilecek bazı ilçeler; Ağva, Polonezköy, Silivri gibi şehir merkezine göre daha az ışık kirliliğine sahip olan yerler olarak sayılabilir.

5 Şurada Paylaş!







O GECE GÖKYÜZÜNE BAKMAYI UNUTMAYIN! Perseid gök taşı yağmurunu izlemek için birçok meraklı da bu dönemde şehir ışıklarından uzak alanlarda hem fotoğraf çekimi hem de çıplak gözle bu şöleni seyredebilmek için programlar hazırladı. Antalya'da doğa yürüyüş grubu Patika, 5 Ağustos Cumartesi 21.00'den 03.00'e kadar Orta Beydağları kuşağında, 1600-1700 rakımda hem gece yürüyüşü yaptı hem de Perseid meteorlarını gözlemledi.