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        Haberler Dünya Meteor yağmuru Türkiye'nin her yerinden görülecek! Perseid meteor yağmuru en iyi hangi saatlerde izlenir?

        Perseid meteor yağmuru bu hafta zirve yapıyor, peki nasıl izlenir?

        Perseid meteor yağmuru her yaz yaklaşık bir ay boyunca sürüyor. 2023'te 14 Temmuz'dan 1 Eylül'e kadar devam edecek olan Perseid'ler 11 Ağustos ve 13 Ağustos tarihleri arasında zirve yapacak. Peki Perseid meteor yağmuru nasıl izlenir ve hangi saatlerde daha net görülür?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.08.2023 - 15:17
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        Geçtiğimiz günlerde güneş battıktan sonra dışarı çıkıp gökyüzüne baktıysanız her yıl gerçekleşen Perseid meteor yağmuruna tanıklık etmiş olabilirsiniz. Her yaz yakşalık bir ay boyunca süren Perseid meteor yağmuru, bu yıl 14 Temmuz'da başladı ve 1 Eylül'de sona ermesi bekleniyor.

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        11 - 13 AĞUSTOS TARİHLERİ ARASINDA ZİRVE YAPACAK

        Adeta görsel bir şölen olan Perseid meteor yağmurunun Ağustos ayında zirve yapması bekleniyor. Özellikle 11 Ağustos ile 13 Ağustos tarihleri arasında zirve yapacak. Perseid meteor yağmurunun en iyi 12 Ağustos'ta gece yarısı ile gün doğumu arasında görülmesi bekleniyor.

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        EN İYİ ŞAFAK SÖKMEDEN ÖNCE GÖZLEMLENİYOR

        Perseid meteor yağmuru en iyi gece yarısından gün doğumuna kadar olan süreçte görünüyor. Yani şafak sökmeden hemen önce seyretmek mümkün. EarthSky sitesine göre Ay, bu yılki zirve döneminde (12-13 Ağustos) yaklaşık yüzde 10 kadar aydınlık olacak.

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        ÇIPLAK GÖZLE GÖRMEK MÜMKÜN

        Perseid'ler kademeli bir şekilde zirveye çıkıp oldukça hızlı şekilde gözen kayboluyorlar. Geceler, sabaha dönerken ilk saatlerde yeniden görülebiliyor.

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        Meteorlar sık sık renkli ışıklar saçıyor ve Ay'ın olmadığı karanlık bir gökyüzünde her saat 90 adede kadar meteor görülebiliyor. Bu yıl zayıflayan hilal evresinde Ay ışığı, Perseid'lerin görülmesine engel olmayacak. Ancak hava durumunun da açık olması gerekiyor.

        Kaynak: Popular Science

        Fotoğraflar: DHA

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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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