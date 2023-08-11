Haberler Dünya Meteor yağmuru Türkiye'nin her yerinden görülecek! Perseid meteor yağmuru en iyi hangi saatlerde izlenir?

Perseid meteor yağmuru bu hafta zirve yapıyor, peki nasıl izlenir? Perseid meteor yağmuru her yaz yaklaşık bir ay boyunca sürüyor. 2023'te 14 Temmuz'dan 1 Eylül'e kadar devam edecek olan Perseid'ler 11 Ağustos ve 13 Ağustos tarihleri arasında zirve yapacak. Peki Perseid meteor yağmuru nasıl izlenir ve hangi saatlerde daha net görülür? Habertürk Giriş: 11.08.2023 - 15:17 Güncelleme: 11.08.2023 - 15:17 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







Geçtiğimiz günlerde güneş battıktan sonra dışarı çıkıp gökyüzüne baktıysanız her yıl gerçekleşen Perseid meteor yağmuruna tanıklık etmiş olabilirsiniz. Her yaz yakşalık bir ay boyunca süren Perseid meteor yağmuru, bu yıl 14 Temmuz'da başladı ve 1 Eylül'de sona ermesi bekleniyor.

2 Şurada Paylaş!







11 - 13 AĞUSTOS TARİHLERİ ARASINDA ZİRVE YAPACAK Adeta görsel bir şölen olan Perseid meteor yağmurunun Ağustos ayında zirve yapması bekleniyor. Özellikle 11 Ağustos ile 13 Ağustos tarihleri arasında zirve yapacak. Perseid meteor yağmurunun en iyi 12 Ağustos'ta gece yarısı ile gün doğumu arasında görülmesi bekleniyor.