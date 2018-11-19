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Meteoroloji'den üç bölge için sağanak yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hava durumu ile ilgili son dakika uyarısı geldi. Salı günü Ege, Marmara'nın doğusu ve Karadeniz kıyılarında sağanak yağış bekleniyor. İşte, hava durumu ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son tahminler...

19.11.2018 - 23:59 | Güncelleme:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 20 Aralık Salı günü için sağanak yağış uyarısı geldi. Paylaşılan son tahminlere göre, Ege, Karadeniz Kıyıları ve Marmara'nın doğusunda sağanak yağış bekleniyor. Peki Salı günü, İstanbul'da yağmur yağacak mı? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan son hava durumu tahmini ve Ankara İzmir İstanbul hava durumu...

METEOROLOJİ'DEN 3 BÖLGEYE SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Marmara'nın doğusu ile Ege ve Karadeniz kıyılarında yarın sağanak etkili olacak. meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın Marmara'nın doğusu, Ege ve Karadeniz kıyıları, Balıkesir, Çanakkale'nin doğusu ile Manisa çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının yağış alan yerlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde ise mevsim normallerinde olacağı bekleniyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da 20 Aralık Salı günü çok bulutlu havanın hakim olması beklenirken, en yüksek sıcaklığın 17, en düşük sıcaklığın ise 10 derece olması bekleniyor.

ANKARA HAVA DURUMU

Parçalı bulutlu havanın hakim olması beklenen Ankara'da 20 Aralık hava durumu raporuna göre en yüksek sıcaklığın 15, en yüksek sıcaklığın ise 10 derece olması bekleniyor.

İZMİR HAVA DURUMU

İzmir Hava durumu ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son hava durumu tahminine göre il genelinde gün içerisinde çok bulutlu havanın hakim olması bekleniyor. Öte yandan en yüksek sıcaklığın 21, en düşük sıcaklığın ise 21 derece olması bekleniyor.

 

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