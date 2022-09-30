Güneşli ve sıcak hava etkili oluyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Karadeniz, İç Ege ve Göller Yöresinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ANKARA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 32°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
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