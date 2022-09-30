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Meteoroloji açıkladı! Güneşli ve sıcak hava etkili oluyor

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye'nin tamamı güneşli ve sıcak havanın etkisi altında.

Meteoroloji açıkladı! Güneşli ve sıcak hava etkili oluyor
Güneşli ve sıcak hava etkili oluyor
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HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Karadeniz, İç Ege ve Göller Yöresinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 32°C
Az bulutlu

ANTALYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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