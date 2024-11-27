Meteoroloji'den 10 kent için kar uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?
Kasım ayında son haftaya girilirken, kar yağışı ve soğuk hava yurt genelinde etkili oldu. Tüm yurdu etkisi altına alan soğuk ve kar yağışlı hava birçok ilde hayatı olumsuz etkiledi. Dondurucu soğukların ne kadar süreceği ve kar yağışının devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. İşte 27 Kasım 2024 Çarşamba MGM ile İstanbul, Ankara, İzmir son hava durumu tahmini...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve batı kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, Doğu Anadolu'nun doğusunda 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor. Peki, "Bugün hava nasıl olacak?" İşte detaylar...
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz Kıyıları (Sinop Hariç), Doğu Karadeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ordu ve Şanlıurfa çevrelerinin yağmurlu, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu ile Bolu, Karabük, Tokat, Siirt çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Van, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Şırnak'ın doğusu, Ağrı'nın, Siirt'in ve Iğdır'ın yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve batı kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
İSTANBUL 6°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu