Meteoroloji'den 3 bölge için flaş uyarı!

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, deprem bölgesinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, bugün öğle saatlerinden sonra Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Elazığ, Diyarbakır illeri ile Kahramanmaraş'ın güney ve doğu, Şanlıurfa ve Hatay'ın kuzey, Malatya'nın güney ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli, Adıyaman ile Diyarbakır çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

AA'da yer alan habere göre bölgenin batısında yarın öğle saatlerinde, doğusunda ise gece saatlerinde kuvvetli yağışların etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışların sebep olabileceği sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.​​​​​​​

DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA DA SAĞANAK VAR

Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda beklenen sağanağın, bu akşam saatlerinden sonra Tunceli ve Bingöl ile Erzincan'ın güneyinde çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların, yarın sabah ise Hakkari, Siirt, Şırnak, Mardin, Batman, Muş çevreleri ile Van'ın güney, Bitlis'in güney ve batı ilçelerinde kuvvetli, Hakkari, Şırnak, Tunceli çevreleri ile Batman'ın kuzey, Bingöl'ün güney ve Muş'un güneybatı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olacağı öngörülüyor.