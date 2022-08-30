3 bölge için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Tekirdağ, Kırklareli, Eskişehir, Bolu ve Karabük çevreleri ile Çanakkale'nin doğu kesimleri ve Eskişehir'in batı ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin 2-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANKARA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu, doğu ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 34°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 30°C
Parçalı bulutlu
ERZURUM °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
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