Hafta sonunun gelişiyle birlikte, bugün hava nasıl olacak sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, bu gece saatlerinden itibaren Marmara ile Kıyı ve Güney Ege'de, yarın Batı Akdeniz'de beklenen gök gürültülü sağanağın kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İşte MGM ile 20 Nisan son hava durumu tahminleri...