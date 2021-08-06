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Haberler Gündem Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! Yağmur ne zaman yağacak?
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Meteoroloji'den altı bölge için sağanak uyarısı

Marmara'nın doğusu, İç Ege, Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz, Doğu Anadolu'da yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! Yağmur ne zaman yağacak?
AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu akşam saatlerinde Trakya'nın kuzeybatısı, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Bayburt il geneli ile Gümüşhane'nin güney çevrelerinin yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanaklı olacağı tahmin ediliyor.

Marmara'nın doğusu, İç Ege, Karadeniz, İç Anadolu, (Hatay hariç) Akdeniz, (güneybatısı hariç) Doğu Anadolu'nun yarın yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanaklı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının yarın, Marmara, Ege, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'da yağışlı hava kütlesinin de etkisi ile 4-8 derece düşmesi beklenirken diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla ülkenin doğusunda batı ve güneybatı yönlerinden orta kuvvette, Güneybatı Ege'de kuzeybatı, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde güneybatı yönlerinden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

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