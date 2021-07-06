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Haberler Gündem 3. Sayfa Meteoroloji'den Batı Karadeniz için uyarı! - Haberler
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Batı Karadeniz'de yarın çok kuvvetli yağış bekleniyor

Batı Karadeniz'deki Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun batı ve kıyı kesimlerinde yarın çok kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji'den Batı Karadeniz için uyarı! - Haberler
Meteoroloji'den Batı Karadeniz için uyarı!
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AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, Batı Karadeniz Bölgesi'nde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

AA'nın haberine göre, yağışların yarın bölge genelinde yerel kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare), Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun batı ve kıyı kesimlerinde çok kuvvetli, yer yer şiddetli (51-100 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.

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