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Meteoroloji'den bu akşam Ege ve Akdeniz için sağanak uyarısı

Göller Yöresi, Denizli, Muğla ve Aydın'ın iç kesimleri ile Afyonkarahisar ve Uşak'ın güney kesimlerinde bu akşamın ilk saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji
AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu olacak.

Göller Yöresi, Denizli, Muğla ve Aydın'ın iç kesimleri ile Afyonkarahisar ve Uşak'ın güney kesimlerinde bu akşam ilk saatlerde, Doğu Karadeniz kıyı kesimi, Osmaniye, Ardahan illeri ile Hatay'ın kuzeybatısı, Adana'nın kuzeyi, Iğdır'ın güneyi, Ağrı, Van ve Hakkari'nin doğusunda yarın (Perşembe) sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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