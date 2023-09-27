Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den bu bölgeler için sağanak yağmuru yarısı

        Meteoroloji'den bu bölgeler için sağanak yağmuru yarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Trakya ve Ege Bölgesi ile Toroslar ile Trabzon, Rize çevreleri gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.09.2023 - 07:24 Güncelleme: 27.09.2023 - 07:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bu bölgeler için sağanak yağmuru yarısı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege ile Eskişehir, Isparta, Burdur, Trabzon, Rize çevreleri ve Doğu Akdeniz'in toroslar mevkiinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Kısmen Güneşli 27°

        Ankara

        Güneşli 30°

        İzmir

        Güneşli 30°

        Antalya

        Güneşli 31°

        Trabzon

        Yağmurlu 24°

        Bursa

        Parçalı bulutlu 26°

        Adana

        Güneşli 33°

        Diyarbakır

        Güneşli 35°

        Gaziantep

        Güneşli 32°

        Ağrı

        Güneşli 24°

        Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

        Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #hava durumu
        #son dakika haberi
        #meteoroloji
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Musul'da düğün salonunda yangın faciası: En az 100 ölü!
        Musul'da düğün salonunda yangın faciası: En az 100 ölü!
        Eski eşinin ailesini darbetti, 5. kattan düşüp öldü
        Eski eşinin ailesini darbetti, 5. kattan düşüp öldü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İstanbul'da zehir tacirlerine darbe
        İstanbul'da zehir tacirlerine darbe
        Cimbom Icardi'yle kazandı
        Cimbom Icardi'yle kazandı
        Dehşetin sırrı çözüldü
        Dehşetin sırrı çözüldü
        Kerem pas verdi, Icardi kaçırdı!
        Kerem pas verdi, Icardi kaçırdı!
        Borsada iyimserlik sürecek mi?
        Borsada iyimserlik sürecek mi?
        Futbolcular yeşile boyandı!
        Futbolcular yeşile boyandı!
        Ayasofya'da kırılan kapıyla ilgili dava açıldı!
        Ayasofya'da kırılan kapıyla ilgili dava açıldı!
        Yine sahnedeler!
        Yine sahnedeler!
        ABD'den Amazon'a 'haksız rekabet' davası
        ABD'den Amazon'a 'haksız rekabet' davası
        12 yıllık cinayet sorguda çözüldü! Öldürüp uçurumdan attılar
        12 yıllık cinayet sorguda çözüldü! Öldürüp uçurumdan attılar
        Rusya: ABD Suriye'de petrol kaçakçılığı yapıyor
        Rusya: ABD Suriye'de petrol kaçakçılığı yapıyor
        Arda Güler'den yine kötü haber!
        Arda Güler'den yine kötü haber!
        Adıyaman'da keşfedildi! Askeri helikopterle taşındı
        Adıyaman'da keşfedildi! Askeri helikopterle taşındı
        Sanayinin şampiyonları belli oldu
        Sanayinin şampiyonları belli oldu
        Barry satışa çıkıyor... Dudak uçuklatan rakam!
        Barry satışa çıkıyor... Dudak uçuklatan rakam!
        'Yarım ev' görenleri hayrete düşürdü!
        'Yarım ev' görenleri hayrete düşürdü!
        BES'te birikimin yarısı çekme hakkı
        BES'te birikimin yarısı çekme hakkı