Meteoroloji'den bu bölgeler için yağmur uyarısı
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; İzmir, Muğla, Çanakkale, Antalya, Mersin, Hatay, Kahramanmaraş çevreleri yağmurlu diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek
Giriş: 07.02.2024 - 07:19 Güncelleme: 07.02.2024 - 07:19
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.