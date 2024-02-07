Meteoroloji'den bu bölgeler için yağmur uyarısı - Son dakika haberleri

Meteoroloji'den bu bölgeler için yağmur uyarısı - Son dakika haberleri

Meteoroloji'den bu bölgeler için yağmur uyarısı Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; İzmir, Muğla, Çanakkale, Antalya, Mersin, Hatay, Kahramanmaraş çevreleri yağmurlu diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

Habertürk Giriş: 07.02.2024 - 07:19 Güncelleme: 07.02.2024 - 07:19 facebook

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