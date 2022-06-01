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Meteoroloji'den bu iller için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Ege'nin iç kesimleri, batı Akdeniz, batı ve doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Doğu Anadolu Bölgesi gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer bölgeler az bulutlu ve açık olacak.

Meteoroloji'den bu iller için sağanak uyarısı
Bu iller için sağanak uyarısı
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HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: İç Ege, Göller yöresi, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Van'ın doğusu ve Hakkari çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıkları artmaya devam ederek, yurt genelinde mevsim normallerinin 4-12 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, zamanla Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 29°C
Parçalı bulutlu

ANKARA °C, 31°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 23°C
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu

SAMSUN °C, 24°C
Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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