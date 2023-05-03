Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege(Afyonkarahisar ve Denizli hariç), Doğu Anadolu'nun doğusu ile Burdur çevreleri, Antalya'nın batı ilçeleri ve Rize'nin iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının yurt genelinde 2-4 derece artması bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve doğulu yünlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
BURSA °C, 25°C
Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 23°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 27°C
Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
A.KARAHİSAR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
ADANA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 23°C
Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
HATAY °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
K.MARAŞ °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ANKARA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
BOLU °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
AMASYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
IĞDIR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
VAN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
DİYARBAKIR °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
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