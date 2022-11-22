Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Meteoroloji'den flaş uyarı: Gök gürültülü sağanak geliyor! 22 Kasım hava durumu raporu

Hava durumu raporu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşıldı. Lodos ve kısa süreli fırtına uyarısında bulunan MGM; İstanbul da dahil olmak üzere Kıyı Ege, Antalya'nın doğusu ve Balıkesir’in kıyı kesimlerinde kuvvetli sağanak yağış beklendiğini açıkladı. İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 il 22 Kasım Salı MGM hava durumu raporu...

ABONE OL
  • Meteoroloji'den flaş uyarı: Gök gürültülü sağanak geliyor! 22 Kasım 2022 Salı bugün hava durumu nasıl olacak, yağmur ne zaman yağacak?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Marmara, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu ile Hatay ve Mersin çevrelerinde sağanak yağış etkili olacak. Kuvvetli yağış uyarısında bulunan MGM; sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, hortum oluşma riski ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini ifade etti. İşte, 22 MGM hava durumu raporu...
  • Meteoroloji'den flaş uyarı: Gök gürültülü sağanak geliyor! 22 Kasım 2022 Salı bugün hava durumu nasıl olacak, yağmur ne zaman yağacak?

    22 KASIM BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan değerlendirmeye göre: Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Muğla, Mersin, Osmaniye, Hatay, Diyarbakır, Bingöl, Mardin, Şırnak çevreleri ve Adana'nın doğu ilçelerinin, gece saatlerinden sonra Edirne, Çanakkale ve İzmir çevreleri ile Balıkesir'in batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya'nın doğusu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
  • Meteoroloji'den flaş uyarı: Gök gürültülü sağanak geliyor! 22 Kasım 2022 Salı bugün hava durumu nasıl olacak, yağmur ne zaman yağacak?

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

    Yağışların Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, hortum oluşma riski ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
  • Meteoroloji'den flaş uyarı: Gök gürültülü sağanak geliyor! 22 Kasım 2022 Salı bugün hava durumu nasıl olacak, yağmur ne zaman yağacak?

    ŞİDDETLİ RÜZGARA DİKKAT!

    Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile akşam saatlerinden sonra Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de güney ve güneybatı yönlerden (Lodos) kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
  • Meteoroloji'den flaş uyarı: Gök gürültülü sağanak geliyor! 22 Kasım 2022 Salı bugün hava durumu nasıl olacak, yağmur ne zaman yağacak?

    MGM İLE 22 KASIM İLLERE GÖRE HAVA DURUMU RAPORU

    İSTANBUL °C, 15°C

    Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ANKARA °C, 15°C

    Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

    İZMİR °C, 20°C

    Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

     

    ANTALYA °C, 21°C

     

    Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
  • Meteoroloji'den flaş uyarı: Gök gürültülü sağanak geliyor! 22 Kasım 2022 Salı bugün hava durumu nasıl olacak, yağmur ne zaman yağacak?

    SİNOP °C, 20°C

    Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

    TRABZON °C, 24°C

    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

    ERZURUM °C, 12°C

    Parçalı bulutlu

    DİYARBAKIR °C, 15°C

    Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.