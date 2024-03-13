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        Meteoroloji'den iki ile uyarı

        Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, bu gece saatlerinden sonra Muğla çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Öte yandan Çanakkale Valiliği, il genelinde etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle taşkın uyarısında bulundu

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 13.03.2024 - 01:19 Güncelleme: 13.03.2024 - 01:19
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        Meteoroloji'den iki ile uyarı
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, yurdun batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara, (Afyonkarahisar hariç) Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çanakkale, Tekirdağ, Edirne, Muğla ve Edremit Körfezi çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Kuzey ve iç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Orta Torosların yüksek kar örtüsüne sahip dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        MUĞLA'DA KUVVETLİ SAĞANAK BEKLENİYOR

        Muğla'da kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

        Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, kıyılarda hortum riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

        Fotoğraf: AA

        ÇANAKKALE VALİLİĞİ UYARDI

        Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimizde etkili olan kuvvetli sağanak yağış nedeni ile dere yataklarının debisinin arttıracağından dolayı olası taşkın riskine karşı vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından dere yataklarından uzak durması ve tedbirli olunması önemle rica olunur." ifadesi kullanıldı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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