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        Haberler Gündem Hava Durumu Meteoroloji'den İstanbul hava durumu uyarısı! 29 Kasım İstanbul'da sağanak yağış ve fırtına...

        Meteoroloji'den İstanbul hava durumu uyarısı! 29 Kasım İstanbul'da sağanak yağış ve fırtına...

        Bir süredir soğuk havaların iyice etkisini göstermeye başladığı İstanbul'da gün itibariyle sağanak yağış ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkilemeye başladı. 16 milyondan fazla vatandaşın ikamet ettiği megakentte havayolu, karayolu ve denizyolunda da güçlük yaşanıyor. İşte, 29 Kasım Çarşamba günü itibariyle Meteoroloji'den İstanbul hava durumu uyarıları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2023 - 10:50 Güncelleme: 29.11.2023 - 10:50
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        İstanbul güne sağanak yağış ve şiddetli fırtına ile başladı. İl genelindeki binlerce vatandaşı yakından ilgilendiren konuya ilişkin Meteoroloji'den oldukça önemli açıklamalar geldi. İşte, hem 29 Kasım Çarşamba İstanbul hava durumu hem de MGM'nin uyarılarına dair detaylar...

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        29 KASIM İSTANBUL HAVA DURUMU!

        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

        HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

        RÜZGAR: Güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

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        UYARILAR

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI        : Yağışların kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını,yıldırım. ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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        KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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