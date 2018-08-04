Meteoroloji'nin son tahminlerine göre İstanbul'da bugün saat 18.00'e kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklığının ise öğle saatlerinde 33 dereceyi göreceği tahmin ediliyor.

İL İL HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Muş, Bitlis, Artvin, Sinop, Osmaniye, Hatay'ın kuzeyi, Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul çevreleri ile Balıkesir ve Çanakkale'nin kuzeyinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Denizli, Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevreleri ile Artvin'in iç kesimleri, Uşak ve Afyonkarahisar'ın güneyinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve Ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.



Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Ege kıyılarında kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

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