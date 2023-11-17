Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı! Bu yıl İstanbul'da kar ne zaman yağacak?
Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ ve Kartalkaya'ya mevsimin ilk karı düşerken gözler İstanbul kar yağışı tarihi için Meteoroloji Genel Müdürlüğüne çevrildi. Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminine göre; Ağrı, Iğdır, Kars, Erzurum çevreleri kar yağışlı olması bekleniyor. Mega kentte etkisini gösteren sağanak yağışla birlikte hava sıcaklıklarında ani düşüş yaşandı. İşte İstanbul'da kar yağış tarihine ilişkin detaylar...
İstanbul'da meydana gelen sağanak yağış ve dolunun ardından gözler İstanbul'a ilk karın düşeceği tarihe çevrildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu raporuna göre; Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Artvin, Hakkari, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü kar yağışı tahmini ile İstanbul'a kar yağacak tarihe ilişkin merak edilenler...
ULUDAĞ'A İLK KAR YAĞDI!
Türkiye'nin en önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'a mevsimin ilk karı yağdı. Sabaha karşı başlayan kar yağışı, karla karışık yağmur olarak devam ederken, hava sıcaklığı 1 derece olarak ölçüldü. Uludağ'a yoğun kar yağışı ise pazar günü bekleniyor.
MGM HAVA DURUMU RAPORUNU YAYINLADI!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu, gece saatlerinden itibaren Trakya ile Çanakkale'nin batısının aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Artvin, Hakkari, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BU YIL İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI, NE ZAMAN?
İstanbul Valisi Davut Gül başkanlığında İstanbul İl Koordinasyon Kurulu 3’ncü Dönem Toplantısı gerçekleştirildi. İstanbul'da kar yağışına ilişkin açıklamaları dikkat çeken Vali Gül Kasım ayını işaret etti.
"KIŞ HAZIRLIKLARIMIZI ŞİMDİDEN TAMAMLAYACAĞIZ"
İstanbul’da karla hazırlık çalışmalarının başlandığını ifade eden Vali Gül, “Kış, yaklaşıyor. Kar yağışının ne kadar ve nasıl olacağı belli değil fakat kar yağdığında İstanbul’umuzda ne olacağı ve ne ile karşılaşılacağı belli. Karla mücadele noktasında alt yapı hizmetlerine kadar yapacağımız çalışmaları şimdiden planlayacağız.” ifadelerini kullandı.
"ÇALIŞMALARI ŞİMDİDEN PLANLAMAMIZDA FAYDA VAR"
"Karın ne zaman yağacağı ve ne kadar yağacağı belli değil ama şunu biliyoruz. Kasım ayına girdik. Ya bir ay erken ya bir ay geç, mutlaka kar yağacak. Kar yağdığında İstanbul'un 3 aşağı 5 yukarı neyle karşılaşacağı belli. O açıdan da karla mücadele anlamında araçlarla ilgili, altyapı hizmetleriyle ilgili çalışmaları şimdiden planlamamızda fayda var. Özellikle meteorolojik verileri takip edelim. Okulların, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hastalığı olan kişilerin durumlarının planlamasını son dakika değil önceden planlayıp çalışmamız lazım."