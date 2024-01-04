Haberler Gündem Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı! İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Bu yıl kar yağacak mı?

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı! İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı iller için kar ve sis uyarısında bulundu. Yapılan bu uyarı, "İstanbul'da kar yağışı var mı, kar ne zaman kar yağacak?" Sorularını gündeme getirdi. Soğuk hava dalgası Türkiye genelini etkisi altına alırken, bazı illerde yağmur ve kar yağışı etkisini artırıyor. İşte Meteoroloji ile İstanbul hava durumu... Habertürk Giriş: 04.01.2024 - 00:23 Güncelleme: 04.01.2024 - 00:23 facebook

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İstanbul'a kar yağacak mı sorusu son dönemin en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Ülke genelinde etkili olan yağışlı hava bazı illerde yerini kar yağışına bırakıyor. Yaşanan bu gelişme, "İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Bu yıl İstabul'a kar yağacak mı?" Sorularını beraberinde getirdi. İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...

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İSTANBUL VE İZMİR'DE SİS, ANKARA'DA YAĞMUR BEKLENİYOR! Bugün İstanbul'da yağmur beklenirken yarın gün boyu özellikle sabah saatlerinde İstanbul'da sis bekleniyor. Bugün sisin etkili olduğu İzmir'de yarın da sisin etkili olması bekleniyor. Yarın Ankara'da ise yağmurun etkili olması tahmin ediliyor.