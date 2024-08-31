Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, öğle saatlerinden itibaren Kastamonu, Karabük, Bolu'nun doğusu, Sinop'un iç kesimleri ile Çankırı'da yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Kuvvetli sağanak, Adana'nın kuzey ve doğusu, Mersin'in kuzeyi, Osmaniye, Hatay'ın kuzey ilçeleri Dörtyol, Payas, İskenderun, Erzin ve Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde de etkili olacak.