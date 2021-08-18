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Haberler Gündem Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı - Son dakika hava durumu
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Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı

Marmara Bölgesi'nde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı - Son dakika hava durumu
AA

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, yarın akşam saatlerinden sonra Sakarya ili çevresinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli (51-80 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışlardan meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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