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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika hava durumu: Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat! - 18 Ekim MGM hava durumu raporuna göre bugün hava nasıl olacak?

        Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye'nin tamamı sağanak yağmurların etkisi altında. Yağışların; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Samsun, Sinop, Kastamonu, Tokat, Amasya, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Antalya, Isparta, Burdur, Mersin, Adana, Osmaniye, Tunceli, Muş, Bingöl çevreleri, Hatay ile Kahramanmaraş'ta kuvvetli olması bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2023 - 07:38 Güncelleme: 18.10.2023 - 07:42
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        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
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        Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Marmara’nın Doğusu, Akdeniz, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Tunceli, Muş ve Bingöl çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        İstanbul

        Yağmurlu 16°

        Ankara

        Yağmurlu 14°

        İzmir

        Yağmurlu 22°

        Antalya

        Parçalı Bulutlu 25°

        Trabzon

        Yağmurlu 17°

        Bursa

        Yağmurlu 13°

        Adana

        Yağmurlu 26°

        Diyarbakır

        Parçalı Bulutlu 23°

        Gaziantep

        Kısmen Güneşli 23°

        Ağrı

        Kısmen Güneşli 14°

        Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altıda seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güneyinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        İstanbul ile kuzey kesimleri başta olmak üzere Kocaeli, Sakarya çevreleri, Samsun, Sinop, Kastamonu, Tokat, Amasya, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin'in kıyı kesimleri, Antalya, Isparta'nın güneyi, Burdur'un doğusu, Mersin, Adana, Osmaniye, Tunceli, Muş, Bingöl çevreleri, Hatay’ın batısı ile Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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