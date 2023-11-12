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        Haberler Gündem Meteoroloji'den peş peşe yağış uyarısı! Hafta içi hava durumu nasıl olacak? - Anlık İstanbul hava durumu

        Hafta içi hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den peş peşe yağış uyarısı!

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden peş peşe kritik uyarılar geldi. Yapılan son hava durumu tahminlerine göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara ve Ege kıyıları ile Antalya'nın doğusunda sağanak yağışın etkili olacağı vurgulandı. Açıklama sonrasında hafta içi hava durumu merak konusu oldu. İşte "Hafta içi hava nasıl olacak, İstanbul'da yağmur var mı?" sorularının yanıtları...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 15:38 Güncelleme: 12.11.2023 - 15:38
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        Meteoroloji tarafından yapılan peş peşe uyarılardan sonra hafta içi hava durumu gündemdeki yerini aldı. Geçtiğimiz günlerde istanbul ve çeşitli illerde yaşanan şiddetli yağışlar sonrasında yeni haftaya nasıl başlanacağı merak konusu oldu. İstanbul Valiliği konuyla ilgili açıklama yaparken yurt genelindeki hava durumuna ilişkin bilgileri sizler için haberimizde paylaştık. İşte İzmir, Ankara, İstanbul güncel hava durumu...

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        HAFTA İÇİ HAVA NASIL OLACAK?

        Marmara ve Ege kıyıları ile Antalya'nın doğusu için yarın sabah saatlerinden itibaren sağanak uyarısı yapıldı.

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        ANTALYA'DA KUVVETLİ YAĞIŞ

        Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Antalya çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanak, yarın sabah saatlerinden itibaren doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacak.

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        METEOROLOJİ'DEN PEŞ PEŞE UYARI

        Batı bölgelerdeki sağanak ve gök gürültülü sağanağın da İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla'da kuvvetli olması bekleniyor.

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        İSTANBUL VALİLİĞİ DUYURDU

        İstanbul Valiliği, kentte yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak beklendiğini bildirdi.

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        Valiliğin, X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, yapılan son değerlendirmelerde yarın sabah, ilk saatlerden itibaren bölgemizde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova’da yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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