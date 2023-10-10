Haberler Gündem Meteoroloji'den peş peşe yağış ve fırtına uyarısı! 11-12 Ekim 2023 okullar tatil mi, hangi ilde okullar tatil olacak?

Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 10-11-12 Ekim okullar tatil mi edilecek? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden peş peşe kritik uyarılar geldi. Yapılan son hava durumu tahminlerine göre, 14 il için sarı kodlu uyarı verilirken; kuvvetli yağışlarla birlikte yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarılarda bulunuldu. Açıklama sonrasında okulların durumu merak konusu oldu. İşte "10-11-12 Ekim okullar tatil olacak mı?" sorusunun yanıtı... Habertürk Giriş: 10.10.2023 - 10:05 Güncelleme: 10.10.2023 - 10:05 facebook

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Meteoroloji tarafından yapılan peş peşe uyarılardan sonra öğrenci ve velilerin gündeminde okulların tatil edilip edilmeyeceği yer alıyor. Geçtiğimiz haftalarda Samsun'da yaşanan sel felaketinde okullar tatil edilmişti. Uyarıların ardından okulların tatil olup olmayacağına ilişkin valilik açıklamaları yakından takip ediliyor. İşte "10-11-12 hangi ilde okullar tatil?" sorusunun yanıtı ile güncel hava durumu...

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METEOROLOJİ'DEN PEŞ PEŞE UYARI! Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sakarya, Düzce, Osmaniye ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden kuvvetli yağışlarla birlikte yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.