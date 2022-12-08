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Haberler Gündem Son dakika: Meteoroloji'den sağanak uyarısı! 3 il için sel alarmı
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Meteoroloji'den sağanak uyarısı! 3 il için sel alarmı

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Trakya, Ege, Batı Akdeniz ile Akdeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusu yağmurlu olacak. Yağışların Aydın, Muğla ve İzmir çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Son dakika: Meteoroloji'den sağanak uyarısı! 3 il için sel alarmı
Sağanak uyarısı! 3 il için sel alarmı
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HABERTURK.COM

Yapılan en son değerlendirmelere göre: Ülkemizin güney, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz (Isparta hariç) ile Ankara, Eskişehir, Bolu, Düzce, Zonguldak, Malatya, Elazığ, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ege kıyıları ile Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve doğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Ege kıyıları ile Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

ANKARA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) gece saatlerinde yağmurlu

İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) gece saatlerinde sağanak yağışlı

TRABZON 9°C, 16°C
Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 4°C
Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı bulutlu

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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