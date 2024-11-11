Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 Kasım Salı günü için yağış uyarılarında bulundu. Uyarılar kapsamında, yurt genelinde yağmur ve sağanak yağış etkili olacak. Hava sıcaklıklarının, Marmara'da 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İşte 12 Kasım Salı günü güncel hava durumu...

HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Hatay, Erzincan, Erzurum, Kars, Muş, Batman ve Siirt çevreleri ile İstanbul'un batısı ve Çanakkale'nin kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor. Yurdumuzun iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

REKLAM CUMA GÜNÜNE DİKKAT Yapılan son tahminlere göre cuma gününden itibaren sıcaklıkların kuzeybatı kesimlerden başlayarak hafta sonunda kuzey, iç ve batı kesimlerde azalacağı ve mevsim normalleri altına düşmesi bekleniyor. REKLAM 12 KASIM ANKARA, İZMİR, İSTANBUL HAVA DURUMU MARMARA Parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi ile İstanbul'un batısı ve Çanakkale'nin kuzey kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve doğusunda pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.