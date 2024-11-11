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        Haberler Bilgi Gündem Meteoroloji'den sağanak uyarısı! Bugün hava nasıl? 12 Kasım Salı İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu

        Meteoroloji'den sağanak uyarısı! 12 Kasım İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son raporlarına göre, birçok ilde yağışlı hava etkisini gösteriyor. Kasım ayına girilmesiyle hava serinlerken, yurt genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Türkiye genelinde 12 Kasım Salı günü için yeni uyarılar yapıldı. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte 12 Kasım Salı İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu raporu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.11.2024 - 23:59 Güncelleme: 11.11.2024 - 23:59
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        Meteoroloji'den sağanak uyarısı!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 Kasım Salı günü için yağış uyarılarında bulundu. Uyarılar kapsamında, yurt genelinde yağmur ve sağanak yağış etkili olacak. Hava sıcaklıklarının, Marmara'da 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İşte 12 Kasım Salı günü güncel hava durumu...

        HAVA NASIL OLACAK?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Hatay, Erzincan, Erzurum, Kars, Muş, Batman ve Siirt çevreleri ile İstanbul'un batısı ve Çanakkale'nin kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor. Yurdumuzun iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

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        CUMA GÜNÜNE DİKKAT

        Yapılan son tahminlere göre cuma gününden itibaren sıcaklıkların kuzeybatı kesimlerden başlayarak hafta sonunda kuzey, iç ve batı kesimlerde azalacağı ve mevsim normalleri altına düşmesi bekleniyor.

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        12 KASIM ANKARA, İZMİR, İSTANBUL HAVA DURUMU

        MARMARA

        Parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi ile İstanbul'un batısı ve Çanakkale'nin kuzey kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve doğusunda pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

        İSTANBUL 12°C, 18°C

        Parçalı ve çok bulutlu, batısı akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.

        EGE

        Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

        İZMİR 9°C, 20°C

        Parçalı bulutlu.

        İÇ ANADOLU

        Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

        ANKARA 5°C, 17°C

        Parçalı ve çok bulutlu.

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