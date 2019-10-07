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Meteoroloji'den sağanak yağış UYARISI! İstanbul'da havalar nasıl olacak?

Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Türkiye genelinde uyarılar yaparken, İstanbul 5 günlük hava durumu için tahminleri değerlendirdi. Peki İstanbul'da havalar nasıl olacak? İşte Meteoroloji İstanbul hava durumu...

Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu; Marmara, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Kütahya, Manisa, Antalya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Sivas ve Ordu çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Balıkesir'in batı kıyıları ile Muğla'nın güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif arasıra orta kuvvette; Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Balıkesir'in batı kıyıları ile Muğla'nın güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 Km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL'DA HAVALAR NASIL OLACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra güney ve doğusu ile zamanla bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: 1 ila 3 derece artacağı ve bölge genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Doğu ve Kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetlice (20-40 km/s) eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU 5 GÜNLÜK

TARİHTAHMİN EDİLENGEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN
HadiseSıcaklık (°C)Nem (%)Rüzgar (km/sa)Uç Sıcaklık (°C)Ortalama Sıcaklık (°C)
En DüşükEn YüksekEn DüşükEn YüksekYönHızEn DüşükEn YüksekEn DüşükEn Yüksek
08 Ekim Salı1124389024-1,630,48,722,6
09 Ekim Çarşamba1021419570,330,28,422,5
10 Ekim Perşembe9243181121,628,88,522,1
11 Ekim Cuma1225266912530,28,721,9
12 Ekim Cumartesi13243785282,8298,821,4
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