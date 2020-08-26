Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemHava DurumuMeteoroloji'den son dakika 7 il için sağanak yağış uyarısı - Hava durumu
ABONE OL

Meteoroloji'den 7 il için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, öğle saatlerinden sonra Trakya ile Denizli, Afyonkarahisar, Burdur ve Antalya'nın iç kesimleri sağanak yağışlı. Diğer bölgeler ise az bulutlu ve açık bir gün geçirecek. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor

hava durumu
HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya Kesimi, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ile Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı bulutlu

ANKARA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Hırsızlık için girdiği evde yaşlı çifti öldüren zanlı yakalandı
GÜNDEMHırsızlık için girdiği evde yaşlı çifti öldürdü
Çekmeköy'de eğlence mekanı önünde silahlı kavga: 2 yaralı
GÜNDEMEğlence mekanı önünde silahlı kavga: 2 yaralı
Kartal'da yangına müdahale eden itfaiye ekibine ateş açıldı
GÜNDEMYangına müdahale eden itfaiye ekibine ateş açıldı
Esenyurt’ta plastik fabrikası alev aldı
GÜNDEMEsenyurt’ta plastik fabrikası yangını
Bodrum'da Bakan Soylu hakkında çirkin paylaşımda bulunan kişi yakalandı
GÜNDEMBakan Soylu hakkında çirkin paylaşımda bulunan kişi ...
Ankara'da lokanta müşterilerine silahlı saldırı: 4 yaralı
GÜNDEMLokanta müşterilerine pompalı saldırı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Tatvan'da
GÜNDEMMHP lideri Devlet Bahçeli Tatvan'da
Tartıştığı erkek arkadaşı direksiyonu kırınca kaza yaptılar
GÜNDEMTartıştığı erkek arkadaşı direksiyonu kırınca kaza ...
Yaşlı adam evinin banyosunda ölü bulundu
GÜNDEMEvinin banyosunda ölü bulundu
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kovid-19 Genelgesi
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kovid-19 Genelgesi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X