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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya Kesimi, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ile Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 30°C

Parçalı bulutlu

ANKARA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık