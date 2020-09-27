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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Muğla'nın doğusu, Burdur'un batısı ile Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, Kıyı Ege'de mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 29°C

Parçalı bulutlu, batısının iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 24°C

Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu