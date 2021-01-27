Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Erzurum, Ağrı, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Siirt ve Batman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Akdeniz'de yer yer gök gürültülü sağanak, Marmara ile iç ve doğu bölgelerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Antalya'nın doğu ilçeleri, Marsin çevreleri ve Adana'nın batı kesimlerinde kuvvetli(21-50 mm) sağanak ve gök gürültülü sağanak, Antalya'nın doğusunun iç kesimleri ile Isparta'nın doğu ve Konya'nın batısında yağun kar (20-50 cm),Bolu Dağı geçişi olmak üzere Batı Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Ankara'nın Kızılcahamam ve Çamlıdere ilçelerinde kuvvetli kar (5-15 cm) şeklinde olması bekleniyor. Doğu Anadolu'da yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA'YA YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI

Yağışların, Antalya'nın doğusunun iç kesimleri ile Isparta'nın doğu ve Konya'nın batısında yağun kar (20-50 cm),Bolu Dağı geçişi olmak üzere Batı Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Ankara'nın Kızılcahamam ve Çamlıdere ilçelerinde kuvvetli kar (5-15 cm) şeklinde olması başta buzlanma ve don olayına bağlı olarak Antalya'yı Konya'ya bağlayan geçitlerde yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ve tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL'UN BATI VE YÜKSEK KESİMLERİ KAR YAĞIŞLI

MARMARA

Çok bulutlu ve bölge genelinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzeyinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE -3°C, 4°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

İSTANBUL 0°C, 5°C

Çok bulutlu ve karlakarışık yağmurlu, batı ve yüksekleri ile zamanla il geneli kar yağışlı

KIRKLARELİ -5°C, 2°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

KOCAELİ 1°C, 5°C

Çok bulutlu yağmur ve karlakarışık yağmurlu, gece saatlerinde kar yağışlı

EGE

Çok bulutlu ve bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur ve sağanak, Güney Ege kıyılarında gök gürültülü sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgarın; Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR -2°C, 1°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ 2°C, 6°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu

İZMİR 3°C, 7°C

Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde görülmesi bekleniyor.

MANİSA 1°C, 6°C

Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde görülmesi bekleniyor.

AKDENİZ

Çok bulutlu ve bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, kıyılarda gök gürültülü sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Antalya'nın doğu ilçeleri, Mersin çevreleri ile Adana'nın batı kesimlerinde kuvvetli (21-50 mm) sağanak ve gök gürültülü sağanak, Antalya'nın doğusunun iç kesimleri ile Isparta'nın doğu ve Konya'nın batısında yoğun kar (20-50 cm) şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin batısında güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA 7°C, 15°C

Çok bulutlu, sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 5°C, 12°C

Çok bulutlu ve sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğusunda kuvvetli, doğusunun iç kesimlerinin yükseklerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

HATAY 6°C, 13°C

Çok bulutlu, sağanak yağışlı

ISPARTA -2°C, 3°C

Çok bulutlu, karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğusunun yükseklerinde yoğun kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, yağmur ve karlakarışık yağmurlu, zamanla bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ankara'nın Kızılcahamam ve Çamlıdere ilçelerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde esmesi bekleniyor. Rüzgarın; bölge genelinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmeceği tahmin ediliyor.

ANKARA -1°C, 1°C

Çok bulutlu yağmur ve karla karışık yağmurlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kızılcahamam ve Çamlıdere ilçelerinde kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.

ÇANKIRI 0°C, 2°C

Çok bulutlu yağmur ve karla karışık yağmurlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı

ESKİŞEHİR -2°C, 1°C

Çok bulutlu karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA -2°C, 4°C

Çok bulutlu yağmur ve karla karışık yağmurlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu ve bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların Bolu Dağı geçişi başta olmak üzere İç kesimlerinin yükseklerinde kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

BOLU -1°C, 1°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu, zamanla kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bolu Dağı geçişi başta olmak üzere yükseklerinde kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.

DÜZCE 2°C, 4°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

KASTAMONU -1°C, 1°C

Çok bulutlu, yağmurlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.

ZONGULDAK 1°C, 3°C

Çok bulutlu, yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur, yarın zamanla iç kesimlerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 5°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yarın zamanla karla karışık yağmurlu

RİZE 12°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın yağmurlu

SAMSUN 6°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

TRABZON 13°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, güney ve batı kesimleri ile Erzurum ve Ağrı çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -4°C, 2°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın kar yağışlı

HAKKÂRİ -4°C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kar yağışlı

KARS -11°C, -3°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

VAN -4°C, 5°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 1°C, 11°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu yarın yağmurlu

GAZİANTEP 3°C, 9°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

SİİRT 4°C, 10°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı

ŞANLIURFA 5°C, 13°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu