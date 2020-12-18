Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika hava durumu açıklamasına göre; ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Hatay çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz’in yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Kırklareli kıyılarının hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

EDİRNE 2°C, 10°C

Çok bulutlu, gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

İSTANBUL 6°C, 11°C

Çok bulutlu, gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KIRKLARELİ 2°C, 9°C

Çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri hafif yağmurlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KOCAELİ 9°C, 14°C

Çok bulutlu, gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR -2°C, 8°C

Çok bulutlu, gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde sisli ve puslu

DENİZLİ 4°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde sisli ve puslu

İZMİR 7°C, 14°C

Az bulutlu

MUĞLA 4°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren Hatay çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ADANA 8°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 11°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 7°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

ISPARTA 1°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde sisli ve puslu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA 3°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

ESKİŞEHİR 2°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KONYA 3°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

SİVAS -4°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU 3°C, 9°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KASTAMONU 1°C, 5°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SİNOP 10°C, 12°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK 8°C, 11°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AMASYA 2°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

GÜMÜŞHANE -1°C, 9°C

Çok bulutlu, gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

SAMSUN 9°C, 11°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu

TRABZON 9°C, 13°C

Çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM -6°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KARS -6°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

MALATYA 1°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

VAN -3°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR 0°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

GAZİANTEP 4°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT 4°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

ŞANLIURFA 6°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu