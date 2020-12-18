Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Son dakika hava durumu haberleri

Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması geldi. Son dakika hava durumu haberlerine göre; yarın sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi ile doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. İşte yurtta son dakika hava durumu...

Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Son dakika hava durumu haberleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika hava durumu açıklamasına göre; ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Hatay çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz’in yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Kırklareli kıyılarının hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

EDİRNE 2°C, 10°C
Çok bulutlu, gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

İSTANBUL 6°C, 11°C
Çok bulutlu, gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KIRKLARELİ 2°C, 9°C
Çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri hafif yağmurlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KOCAELİ 9°C, 14°C
Çok bulutlu, gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

EGE
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR -2°C, 8°C
Çok bulutlu, gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde sisli ve puslu

DENİZLİ 4°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde sisli ve puslu

İZMİR 7°C, 14°C
Az bulutlu

MUĞLA 4°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren Hatay çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ADANA 8°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 11°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY 7°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

ISPARTA 1°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde sisli ve puslu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA 3°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

ESKİŞEHİR 2°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KONYA 3°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

SİVAS -4°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU 3°C, 9°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KASTAMONU 1°C, 5°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SİNOP 10°C, 12°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK 8°C, 11°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AMASYA 2°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

GÜMÜŞHANE -1°C, 9°C
Çok bulutlu, gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

SAMSUN 9°C, 11°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu

TRABZON 9°C, 13°C
Çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yağmurlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM -6°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KARS -6°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

MALATYA 1°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

VAN -3°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR 0°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

GAZİANTEP 4°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT 4°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

ŞANLIURFA 6°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bingöl'de terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi
GÜNDEMBingöl'de terör örgütüne darbe
Yılbaşı 31 Aralık tatil mi? Yılbaşı yasakları kaç gün?
GÜNDEMYılbaşı 31 Aralık tatil mi?
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesindeki gecekondu mahallesinde yangın çıktı
GÜNDEMİstanbul'da korkutan yangın
Sakarya’nın Taraklı ilçesinde 3 gündür vaka görülmemesi sevindirdi
GÜNDEMÜç gündür hiç vaka görülmedi
Son dakika: Şişli'de silahlı saldırı: 1 yaralı! - Haberler
GÜNDEMŞişli'de silahlı saldırı: 1 yaralı!
Kastamonu'da bir köy karantinaya alındı
GÜNDEMKastamonu'da bir köy karantinada
Okullar ne zaman açılacak? MEB son dakika açıklama!
GÜNDEMMilyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor
Son dakika haberi: Ölüm getiren bulaşa soruşturma! - Haberler
GÜNDEMÖlüm getiren bulaşa soruşturma!
Son dakika haberi Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na yanıt
GÜNDEMBahçeli'den Kılıçdaroğlu'na yanıt
Son dakika haberi: Eminönü'nde korkutan manzara! - Haberler
GÜNDEMEminönü'nde korkutan manzara!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X